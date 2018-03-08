Назвала автомобілі 2018 модельного року, які найбільше втратять в ціні через п'ять років після купівлі.
Дивися повний текст ТОП-5 нових автомобілів, які найбільше втратять в ціні після 5 років використання.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:21
ТОП-5 нових автомобілів, які найбільше втратять в ціні...
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Дивися повний текст ТОП-5 нових автомобілів, які найбільше втратять в ціні після 5 років використання.
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:21
Жаль там ДЭУ сенс не представлен. У моего знакомого машина начала разваливаться через 55 тысяч пробега за 2 года эксплуатации.
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:54
Журналіст або редактор не дружить з математикою. У випадку з Nissan Leaf, якщо всі числа у статті вірні, збережена вартість не 22% а 12%.)))
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