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ТОП-5 нових автомобілів, які
найбільше втратять в ціні...

ТОП-5 нових автомобілів, які найбільше втратять в ціні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:21

ТОП-5 нових автомобілів, які найбільше втратять в ціні...

Пропонуємо до обговорення:
Назвала автомобілі 2018 модельного року, які найбільше втратять в ціні через п'ять років після купівлі.

Дивися повний текст ТОП-5 нових автомобілів, які найбільше втратять в ціні після 5 років використання.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:21

Жаль там ДЭУ сенс не представлен. У моего знакомого машина начала разваливаться через 55 тысяч пробега за 2 года эксплуатации.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:54

Журналіст або редактор не дружить з математикою. У випадку з Nissan Leaf, якщо всі числа у статті вірні, збережена вартість не 22% а 12%.)))
Mirror
 
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