У НБУ розповіли про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів.
Дивися повний текст Зміни у правилах обігу дрібних копійок (інфографіка).
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:22
Зміни у правилах обігу дрібних копійок (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зміни у правилах обігу дрібних копійок (інфографіка).
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:10
будем скоро все звенеть с этими монетами. Лучше бы терминалы бесконтактные поставили, налички сразу меньше было бы.
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