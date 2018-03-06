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Перші ластівки: депозити
почали дорожчати

Перші ластівки: депозити почали дорожчати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:54

Перші ластівки: депозити почали дорожчати

Пропонуємо до обговорення:
Майже рік банки знижували ставки за вкладами фізосіб

Дивися повний текст Перші ластівки: депозити почали дорожчати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:54

С какой радости ТАС так отжигает?
Molchyn
 
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