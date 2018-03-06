Майже рік банки знижували ставки за вкладами фізосіб
Дивися повний текст Перші ластівки: депозити почали дорожчати.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:54
Перші ластівки: депозити почали дорожчати
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Дивися повний текст Перші ластівки: депозити почали дорожчати.
Додано: Чет 15 бер, 2018 13:05
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