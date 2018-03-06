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Перші ластівки: депозити
почали дорожчати

Перші ластівки: депозити почали дорожчати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:54

Перші ластівки: депозити почали дорожчати

Пропонуємо до обговорення:
Майже рік банки знижували ставки за вкладами фізосіб

Дивися повний текст Перші ластівки: депозити почали дорожчати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:54

С какой радости ТАС так отжигает?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:05

  Molchyn написав:С какой радости ТАС так отжигает?

16% це віджигає?) При інфляції в 13% і стану нашої економіки?
Ті банки, які зараз зажимають, потім тратять більше (осінь, зима, вибори, виплати). ТігіпИч думає на перед і ні копійки лишної нікому не дасть.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:46

Зачем депозиты, если есть крипта. Риски почти одинаковые, доходность выше.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 02:02

  cannabis_ua написав:Зачем депозиты, если есть крипта. Риски почти одинаковые, доходность выше.

последний месяц и с криптой тоже не всё гладко.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:55

  RomanTik написав:
  cannabis_ua написав:Зачем депозиты, если есть крипта. Риски почти одинаковые, доходность выше.

последний месяц и с криптой тоже не всё гладко.

Не играет роли. Главное есть огромная волатильность - на ней и зарабатывают.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:54

  cannabis_ua написав: Не играет роли. Главное есть огромная волатильность - на ней и зарабатывают.

ну так это уже не пассивный доход (как в случае с депо - положил и забыл).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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