Майже рік банки знижували ставки за вкладами фізосіб
Дивися повний текст Перші ластівки: депозити почали дорожчати.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:54
Перші ластівки: депозити почали дорожчати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перші ластівки: депозити почали дорожчати.
Додано: Чет 15 бер, 2018 13:05
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:46
Зачем депозиты, если есть крипта. Риски почти одинаковые, доходность выше.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 02:02
последний месяц и с криптой тоже не всё гладко.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:55
Не играет роли. Главное есть огромная волатильность - на ней и зарабатывают.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:54
ну так это уже не пассивный доход (как в случае с депо - положил и забыл).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Суб 17 бер, 2018 09:33
Re: Перші ластівки: депозити почали дорожчати
Якась непрезентативна вибірка, більшість банків - кептивні, і ще фігурує ПрокредитБанк - там такі кінські умови по депозитами - поцікавтесь мінімальною сумою вкладу в ЄВРО.
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