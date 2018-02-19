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Кличко: Київ увійшов у трійку
найкращих європейських...

Кличко: Київ увійшов у трійку найкращих європейських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:01

Кличко: Київ увійшов у трійку найкращих європейських...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє прес-служба столичного голови.

Дивися повний текст Кличко: Київ увійшов у трійку найкращих європейських міст з точки зору рентабельності.
R2
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