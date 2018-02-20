Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap.
Дивися повний текст 5 з 5 основних криптовалют за обсягом капіталізації дешевшають.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:21
5 з 5 основних криптовалют за обсягом капіталізації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 5 з 5 основних криптовалют за обсягом капіталізації дешевшають.
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:21
Попробуйте писать причины роста и падений, это будет гораздо интереснее
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:39
kirich030
Это будет слишком объемный материал, и к тому же временами он будет походить на гадание на кофейной гуще.
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