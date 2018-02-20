RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
5 з 5 основних криптовалют
за обсягом капіталізації...

5 з 5 основних криптовалют за обсягом капіталізації...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:21

5 з 5 основних криптовалют за обсягом капіталізації...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap.

Дивися повний текст 5 з 5 основних криптовалют за обсягом капіталізації дешевшають.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80776
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:21

Попробуйте писать причины роста и падений, это будет гораздо интереснее
kirich030
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:39

kirich030
Это будет слишком объемный материал, и к тому же временами он будет походить на гадание на кофейной гуще.
Imp
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 2026
З нами з: 03.08.10
Подякував: 117 раз.
Подякували: 917 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yanyura і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Загадки криптовалют: навіщо українські чиновники...
R2 » Сер 21 лют, 2018 00:47
4 197
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 21:55
ZINCHENKO
У США хочуть посилити контроль за ринком криптовалют
R2 » Вів 20 лют, 2018 14:47
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:47
serg_vronsky
2 з 5 основних криптовалют за обсягом капіталізації...
R2 » П'ят 09 лют, 2018 10:56
1 100
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 10:56
Vitl
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54508)
14.03.2018 15:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.