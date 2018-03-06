Про це розповів виконуючий обов'язки глави НБУ Яків Смолій.
Дивися повний текст У НБУ пояснили зміцнення гривні до долара.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:23
У НБУ пояснили зміцнення гривні до долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ пояснили зміцнення гривні до долара.
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:23
по ходу готовятся к выборам... Валюту заводят пораньше и в гарантированные облигации переводят через гривну. Таким образом хорошо и заработают, и не попадут под пристальное внимание фискалов и российских сми в канун выборов.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:38
До виборів ще більше року. Намагатися вплинути штучнона курс в такий проміжок часу - нонсенс і конспірологія.
Додано: Сер 14 бер, 2018 19:45
Блин, да что тут непонятно - МИБ скупил баксы, НБУ курс загнал вверх, чтобы МИБ слил выгодно, потом опустил. Сейчас МИБ активно баксы скупает - можете посмотреть на минфине, самый высокий курс на покупку дает. Хорошо иметь в казино своего крупье.
Додано: Сер 14 бер, 2018 19:54
Re: У НБУ пояснили зміцнення гривні до долара
Даже не видя статью могу ванговать что там написано. "Бла-бла-бла, сезонные факторы, бла-бла-бла, курс доллара на мировых рынках.
r_skrypnik
Тут еще проще: бла-бла-бла, сезонные факторы, бла-бла-бла, импортеры, но это все временно и НБУ контролирует ситуацию.
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