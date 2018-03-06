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У НБУ пояснили зміцнення
гривні до долара

У НБУ пояснили зміцнення гривні до долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:23

У НБУ пояснили зміцнення гривні до долара

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів виконуючий обов'язки глави НБУ Яків Смолій.

Дивися повний текст У НБУ пояснили зміцнення гривні до долара.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:23

по ходу готовятся к выборам... Валюту заводят пораньше и в гарантированные облигации переводят через гривну. Таким образом хорошо и заработают, и не попадут под пристальное внимание фискалов и российских сми в канун выборов.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:38

До виборів ще більше року. Намагатися вплинути штучнона курс в такий проміжок часу - нонсенс і конспірологія.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:01

уже пора объяснять ее очередное ослабление
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:45

Блин, да что тут непонятно - МИБ скупил баксы, НБУ курс загнал вверх, чтобы МИБ слил выгодно, потом опустил. Сейчас МИБ активно баксы скупает - можете посмотреть на минфине, самый высокий курс на покупку дает. Хорошо иметь в казино своего крупье.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:54

Re: У НБУ пояснили зміцнення гривні до долара

Даже не видя статью могу ванговать что там написано. "Бла-бла-бла, сезонные факторы, бла-бла-бла, курс доллара на мировых рынках.
r_skrypnik
Тут еще проще: бла-бла-бла, сезонные факторы, бла-бла-бла, импортеры, но это все временно и НБУ контролирует ситуацию.
Poleg
 
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