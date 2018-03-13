Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст На "теплі кредити" виділять 400 мільйонів - Гройсман.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:44
На "теплі кредити" виділять 400 мільйонів - Гройсман
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На "теплі кредити" виділять 400 мільйонів - Гройсман.
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:44
Так и не понимаю, какой смысл экономить, если это является одной из составляющих причин для поднятия тарифов?
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:48
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