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На "теплі кредити" виділять 400 мільйонів - Гройсман
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:44
Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст На "теплі кредити" виділять 400 мільйонів - Гройсман
.
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R2
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:44
Так и не понимаю, какой смысл экономить, если это является одной из составляющих причин для поднятия тарифов?
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Gippo
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:48
Gippo написав:
Так и не понимаю, какой смысл экономить, если это является одной из составляющих причин для поднятия тарифов?
Почему вы решили что это одна из составляющей поднятия тарифов?
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darkangel
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:44
darkangel написав:
Почему вы решили что это одна из составляющей поднятия тарифов?
так пишут даже на сайте облводоканалов. Например.
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Gippo
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:45
Gippo написав: darkangel написав:
Почему вы решили что это одна из составляющей поднятия тарифов?
так пишут даже на сайте облводоканалов. Например.
Неужели так трудно вставить ссылку и цитату?
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darkangel
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