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На "теплі кредити" виділять
400 мільйонів - Гройсман

На "теплі кредити" виділять 400 мільйонів - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:44

На "теплі кредити" виділять 400 мільйонів - Гройсман

Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст На "теплі кредити" виділять 400 мільйонів - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:44

Так и не понимаю, какой смысл экономить, если это является одной из составляющих причин для поднятия тарифов?
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:48

  Gippo написав:Так и не понимаю, какой смысл экономить, если это является одной из составляющих причин для поднятия тарифов?


Почему вы решили что это одна из составляющей поднятия тарифов?
darkangel
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:44

  darkangel написав: Почему вы решили что это одна из составляющей поднятия тарифов?

так пишут даже на сайте облводоканалов. Например.
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:45

  Gippo написав:
  darkangel написав: Почему вы решили что это одна из составляющей поднятия тарифов?

так пишут даже на сайте облводоканалов. Например.


Неужели так трудно вставить ссылку и цитату?
darkangel
 
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