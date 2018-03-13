Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст На "теплі кредити" виділять 400 мільйонів - Гройсман.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:44
На "теплі кредити" виділять 400 мільйонів - Гройсман
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На "теплі кредити" виділять 400 мільйонів - Гройсман.
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:44
Так и не понимаю, какой смысл экономить, если это является одной из составляющих причин для поднятия тарифов?
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:48
Додано: Сер 14 бер, 2018 17:44
Додано: Сер 14 бер, 2018 17:45
Додано: Чет 15 бер, 2018 00:54
У меня бабушка померла в начале зимы. Я въехал в ее дом, чтобы не растащили. Платил по полной, потом узнал, что усилиями управления социальной защиты у нее "переплата" (т. е. перечисленные с избытком средства) на абонентском счету в газовой службе около 10к грн. Если бы мне дали их снять, я бы безо всяких кредитов поставил пластиковые окна (дом старый). Результат: я сжигаю невесть сколько импортного газа (польско-словацкого, ага), а кредит на утепление мне не дадут, ибо официально не работаю. Господа в правительстве очень пекутся об энергоэффективности, ага
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