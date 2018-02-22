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В ЄС незадоволені виконанням
Україною їхніх вимог

В ЄС незадоволені виконанням Україною їхніх вимог
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:46

В ЄС незадоволені виконанням Україною їхніх вимог

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив з Брюсселя кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на своїй сторінці в Twitter.

Дивися повний текст В ЄС незадоволені виконанням Україною їхніх вимог.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:46

Больше скрывать у себя надо беглых чиновников с Украины....
vasia_fin
 
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