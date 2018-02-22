|
|
В ЄС незадоволені виконанням Україною їхніх вимог
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:46
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив з Брюсселя кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на своїй сторінці в Twitter.
Дивися повний текст В ЄС незадоволені виконанням Україною їхніх вимог
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80778
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:46
Больше скрывать у себя надо беглых чиновников с Украины....
-
vasia_fin
-
-
- Повідомлень: 64
- З нами з: 18.08.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|72
|
|
|2
|79
|
|
|4
|196
|
реклама