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У черзі на квартири
стоять 69,5 тис. киян

У черзі на квартири стоять 69,5 тис. киян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:20

У черзі на квартири стоять 69,5 тис. киян

Пропонуємо до обговорення:
Про це сьогодні, 14 березня, повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко.

Дивися повний текст У черзі на квартири стоять 69,5 тис. киян.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:21

Я, відверто кажучи щось не завсім розумію - з якої радості хтось має на халяву отримувати нквартиру за гроші платників податків (тобто наші з вами), особливо якщо взяти до уваги регламентується це дійство кодексом 1983 року, коли квартири у власність ніхто не передавав - приватної власності в СРСР не було, а квартири здавалися в найм. І для того щоб отримати право винайняти квартиру у держави записувалися в чергу.
Якщо оці 69.5 тисяч осіб потребують житла, то чому б не будувати так зване соціальне житло і недорого його здававати потребуючим, але без права приватизації. І черга різко зменшилася б )))
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:21

Какие вы умные... А как же дипутаты пилить бьюджет будут? О себе только думаете))
vladus17
 
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