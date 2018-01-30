Про це сьогодні, 14 березня, повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко.
Дивися повний текст У черзі на квартири стоять 69,5 тис. киян.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:20
У черзі на квартири стоять 69,5 тис. киян
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У черзі на квартири стоять 69,5 тис. киян.
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:21
Я, відверто кажучи щось не завсім розумію - з якої радості хтось має на халяву отримувати нквартиру за гроші платників податків (тобто наші з вами), особливо якщо взяти до уваги регламентується це дійство кодексом 1983 року, коли квартири у власність ніхто не передавав - приватної власності в СРСР не було, а квартири здавалися в найм. І для того щоб отримати право винайняти квартиру у держави записувалися в чергу.
Якщо оці 69.5 тисяч осіб потребують житла, то чому б не будувати так зване соціальне житло і недорого його здававати потребуючим, але без права приватизації. І черга різко зменшилася б )))
Додано: Сер 14 бер, 2018 23:21
Какие вы умные... А как же дипутаты пилить бьюджет будут? О себе только думаете))
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