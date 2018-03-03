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«Укргідрометцентр» спіймали
на майнінгу криптовалют - ЗМІ

«Укргідрометцентр» спіймали на майнінгу криптовалют - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:56

«Укргідрометцентр» спіймали на майнінгу криптовалют - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
В коді сайту виявлена програма для майнінгу CoinHive

Дивися повний текст «Укргідрометцентр» спіймали на майнінгу криптовалют - ЗМІ.
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