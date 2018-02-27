Як зазначається, відповідну зміну внесено до Кримінального кодексу.
Дивися повний текст Рада встановила вік статевого повноліття.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:57
Рада встановила вік статевого повноліття
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Дивися повний текст Рада встановила вік статевого повноліття.
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:57
многим телочкам в 16 на вид пора уже 2го а то и 3го нянчить, а эти трутни все решают, когда можно бурить и когда нельзя. ну-ну, посмотрим, как будут бдить за юными половыми органами.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 15 бер, 2018 01:00
В теории правильное решение (когда меньше экспертиз, меньше мороки следствию, если что). Кроме того, многие люди, видя оформившуюся (т. е. явно созревшую) девушку, которая якобы не против, теперь хорошо подумают о том, что может быть дальше (как бы раньше могли быть варианты, если доказать факт ее согласия). Другое дело, что средний возраст начала половой жизни все равно сильно снизился, и 16 - как бы не совсем то, что опирается на действительность. А попытки ее моделировать - это из той же оперы, что "Крим це Україна", и этим оправдано существование армии чиновников, работающих в крымских органов власти "в изгнании"
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