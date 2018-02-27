Рада встановила вік статевого повноліття

Додано: Сер 14 бер, 2018 16:57

многим телочкам в 16 на вид пора уже 2го а то и 3го нянчить, а эти трутни все решают, когда можно бурить и когда нельзя. ну-ну, посмотрим, как будут бдить за юными половыми органами.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!