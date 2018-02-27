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Рада встановила вік статевого повноліття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:39
""
Тепер же природні або неприродні статеві стосунки з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою, будуть каратися обмеженням волі на термін до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.
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Ровесникам можна, дорослим - ні.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:01
RomanTik написав: Cytb написав:
Max, а ты что считаешь, что Крым это не Украина?
"территория считается твоей, если над ней висят яйца твоих пехотинцев" (с)
Ух ты. Что у вас на бутылку любят садить, это я знал, а вот что у вас там еще и за яйца подвешивают...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:27
это мудное решение, т.к.
ст. 155 о половых сношениях конфликтовала со статьей 156 о развратных действиях, где возраст 16 лет был четко прописан. А где вы видели половые сношения без развратных действих побочных? развратные действия - это даже разговоры о сексе считаются или демонстрация половых органов ... половые сношения без развратных действий могут быть тока между глухими, немыми и слепыми одновременно. Но абсурд был что по 155 статье ответствеенось возникала если партнер оказался неполовозрелым (по заключению врача) независимо от возраста, а по ст. 156 четко, если партнеру было менее 16 лет.
Теперь конфликт убран - у нас официально появился "возраст согласия" - 16 лет без каких либо кривотолков. До 16 нельзя, от 16 - добровольно можно чем угодно, как угодно в какой угоднопозе.
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