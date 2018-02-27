Рада встановила вік статевого повноліття

Додано: Чет 15 бер, 2018 16:27

это мудное решение, т.к.



ст. 155 о половых сношениях конфликтовала со статьей 156 о развратных действиях, где возраст 16 лет был четко прописан. А где вы видели половые сношения без развратных действих побочных? развратные действия - это даже разговоры о сексе считаются или демонстрация половых органов ... половые сношения без развратных действий могут быть тока между глухими, немыми и слепыми одновременно. Но абсурд был что по 155 статье ответствеенось возникала если партнер оказался неполовозрелым (по заключению врача) независимо от возраста, а по ст. 156 четко, если партнеру было менее 16 лет.

Теперь конфликт убран - у нас официально появился "возраст согласия" - 16 лет без каких либо кривотолков. До 16 нельзя, от 16 - добровольно можно чем угодно, как угодно в какой угоднопозе.

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