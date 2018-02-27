RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада встановила вік
статевого повноліття

Рада встановила вік статевого повноліття
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:39

""
Тепер же природні або неприродні статеві стосунки з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою, будуть каратися обмеженням волі на термін до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.
"""


Ровесникам можна, дорослим - ні.
maxprofit
 
Повідомлень: 569
З нами з: 19.11.08
Подякував: 570 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:01

  RomanTik написав:
  Cytb написав:Max, а ты что считаешь, что Крым это не Украина?

"территория считается твоей, если над ней висят яйца твоих пехотинцев" (с)


Ух ты. Что у вас на бутылку любят садить, это я знал, а вот что у вас там еще и за яйца подвешивают...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1662
З нами з: 07.04.17
Подякував: 127 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:27

это мудное решение, т.к.

ст. 155 о половых сношениях конфликтовала со статьей 156 о развратных действиях, где возраст 16 лет был четко прописан. А где вы видели половые сношения без развратных действих побочных? развратные действия - это даже разговоры о сексе считаются или демонстрация половых органов ... половые сношения без развратных действий могут быть тока между глухими, немыми и слепыми одновременно. Но абсурд был что по 155 статье ответствеенось возникала если партнер оказался неполовозрелым (по заключению врача) независимо от возраста, а по ст. 156 четко, если партнеру было менее 16 лет.
Теперь конфликт убран - у нас официально появился "возраст согласия" - 16 лет без каких либо кривотолков. До 16 нельзя, от 16 - добровольно можно чем угодно, как угодно в какой угоднопозе.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33855
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5404 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:33

  safonovstanislav написав:
Тепер же природні або неприродні статеві стосунки з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою, будуть каратися обмеженням волі на термін до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.

Вот интересно тоже законы пишут. Есть, к примеру, парень и девушка, у него сегодня 16-й день рождения, а у неё завтра. Если они вдруг решат занятся этим именно сегодня, а не завтра, то он сядет на 5 лет, а ей ничего?


да именно так ... ну и не на 5, а до пяти.
но тут есть еще какой нюанс ... если человек скажет мне нет 16 - и ты вступил в половую связь (развратные действия) осознавая, что партнеру нет 16 - это одно ...

а если человек соврет и скажет, что ему есть 16, а на самом деле нет, - тут может и не быть наказания как в вашем примере на стыке возраста. Но это надо доказать будет - например, переписка на сайте знакомств.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33855
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5404 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:12

  IMPRINTER написав:
  safonovstanislav написав:
Тепер же природні або неприродні статеві стосунки з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою, будуть каратися обмеженням волі на термін до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.

Вот интересно тоже законы пишут. Есть, к примеру, парень и девушка, у него сегодня 16-й день рождения, а у неё завтра. Если они вдруг решат занятся этим именно сегодня, а не завтра, то он сядет на 5 лет, а ей ничего?


да именно так ... ну и не на 5, а до пяти.
но тут есть еще какой нюанс ... если человек скажет мне нет 16 - и ты вступил в половую связь (развратные действия) осознавая, что партнеру нет 16 - это одно ...

а если человек соврет и скажет, что ему есть 16, а на самом деле нет, - тут может и не быть наказания как в вашем примере на стыке возраста. Но это надо доказать будет - например, переписка на сайте знакомств.

Я вище написав, що ,згідно тексту закону, дорослим не можна, а одноліткам - можна. А кара дорослим є не лише позбавлення, а і обмеження волі може бути до 5 років. (домашній арешт, нічний арешт)
maxprofit
 
Повідомлень: 569
З нами з: 19.11.08
Подякував: 570 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада призначила нового голову НБУ
R2 » Чет 15 бер, 2018 14:59
2 36
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 18:33
latiialeksandr
Вишки Бойка: ГПУ встановила іноземні банки, де сховали...
R2 » Пон 12 бер, 2018 17:12
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 17:12
sal
Рада підтримала в першому читанні законопроект про...
R2 » Вів 27 лют, 2018 16:14
2 129
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2018 19:56
сірий
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.