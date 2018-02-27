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Рада встановила вік статевого повноліття
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:39
""
Тепер же природні або неприродні статеві стосунки з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою, будуть каратися обмеженням волі на термін до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.
"""
Ровесникам можна, дорослим - ні.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:01
RomanTik написав: Cytb написав:
Max, а ты что считаешь, что Крым это не Украина?
"территория считается твоей, если над ней висят яйца твоих пехотинцев" (с)
Ух ты. Что у вас на бутылку любят садить, это я знал, а вот что у вас там еще и за яйца подвешивают...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:27
это мудное решение, т.к.
ст. 155 о половых сношениях конфликтовала со статьей 156 о развратных действиях, где возраст 16 лет был четко прописан. А где вы видели половые сношения без развратных действих побочных? развратные действия - это даже разговоры о сексе считаются или демонстрация половых органов ... половые сношения без развратных действий могут быть тока между глухими, немыми и слепыми одновременно. Но абсурд был что по 155 статье ответствеенось возникала если партнер оказался неполовозрелым (по заключению врача) независимо от возраста, а по ст. 156 четко, если партнеру было менее 16 лет.
Теперь конфликт убран - у нас официально появился "возраст согласия" - 16 лет без каких либо кривотолков. До 16 нельзя, от 16 - добровольно можно чем угодно, как угодно в какой угоднопозе.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:33
safonovstanislav написав:
Тепер же природні або неприродні статеві стосунки з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою, будуть каратися обмеженням волі на термін до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.
Вот интересно тоже законы пишут. Есть, к примеру, парень и девушка, у него сегодня 16-й день рождения, а у неё завтра. Если они вдруг решат занятся этим именно сегодня, а не завтра, то он сядет на 5 лет, а ей ничего?
да именно так ... ну и не на 5, а до пяти.
но тут есть еще какой нюанс ... если человек скажет мне нет 16 - и ты вступил в половую связь (развратные действия) осознавая, что партнеру нет 16 - это одно ...
а если человек соврет и скажет, что ему есть 16, а на самом деле нет, - тут может и не быть наказания как в вашем примере на стыке возраста. Но это надо доказать будет - например, переписка на сайте знакомств.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 18:12
IMPRINTER написав: safonovstanislav написав:
Тепер же природні або неприродні статеві стосунки з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою, будуть каратися обмеженням волі на термін до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.
Вот интересно тоже законы пишут. Есть, к примеру, парень и девушка, у него сегодня 16-й день рождения, а у неё завтра. Если они вдруг решат занятся этим именно сегодня, а не завтра, то он сядет на 5 лет, а ей ничего?
да именно так ... ну и не на 5, а до пяти.
но тут есть еще какой нюанс ... если человек скажет мне нет 16 - и ты вступил в половую связь (развратные действия) осознавая, что партнеру нет 16 - это одно ...
а если человек соврет и скажет, что ему есть 16, а на самом деле нет, - тут может и не быть наказания как в вашем примере на стыке возраста. Но это надо доказать будет - например, переписка на сайте знакомств.
Я вище написав, що ,згідно тексту закону, дорослим не можна, а одноліткам - можна. А кара дорослим є не лише позбавлення, а і обмеження волі може бути до 5 років. (домашній арешт, нічний арешт)
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