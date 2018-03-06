RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Косюк підтвердив плани щодо
купівлі французької птахофабрики

Косюк підтвердив плани щодо купівлі французької птахофабрики
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:09

Косюк підтвердив плани щодо купівлі французької птахофабрики

Пропонуємо до обговорення:
Агрохолдинг дійсно розглядає варіант купівлі французької компанії Doux Group, але до прийняття остаточного рішення ще далеко.

Дивися повний текст Косюк підтвердив плани щодо купівлі французької птахофабрики.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80783
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:09

По данным Challenge’s, МХП оценивает объем требуемых инвестиций для восстановления группы в 150 млн евро, при этом требует, чтобы не менее 70 млн евро было компенсировано за счет государственных субсидий.


Схрена-ли?!
darkangel
 
Повідомлень: 362
З нами з: 16.09.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:49

Т.е. по простому получается так: вы мне дотации из бюджета а то мне тяжело работать а я куплю в Париже птицефабрику и стану крутым инвестором?
PUnder
 
Повідомлень: 992
З нами з: 02.08.09
Подякував: 24 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shram і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного... 1, 2, 3
R2 » Вів 06 бер, 2018 21:59
26 2064
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 13:55
Karp
Суд остаточно підтвердив незаконність визнання банкрутом...
R2 » Вів 13 бер, 2018 13:48
3 103
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 14:11
Moimir
Пропозиції "Нафтогазу" щодо зміни контракту на закупівлю...
R2 » П'ят 09 бер, 2018 11:42
1 93
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 бер, 2018 11:42
Lion+
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4519)
14.03.2018 20:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.