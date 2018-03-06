Агрохолдинг дійсно розглядає варіант купівлі французької компанії Doux Group, але до прийняття остаточного рішення ще далеко.
Дивися повний текст Косюк підтвердив плани щодо купівлі французької птахофабрики.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:09
Косюк підтвердив плани щодо купівлі французької птахофабрики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Косюк підтвердив плани щодо купівлі французької птахофабрики.
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:09
Схрена-ли?!
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:49
Т.е. по простому получается так: вы мне дотации из бюджета а то мне тяжело работать а я куплю в Париже птицефабрику и стану крутым инвестором?
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