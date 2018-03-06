Агрохолдинг дійсно розглядає варіант купівлі французької компанії Doux Group, але до прийняття остаточного рішення ще далеко.
Дивися повний текст Косюк підтвердив плани щодо купівлі французької птахофабрики.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:09
Косюк підтвердив плани щодо купівлі французької птахофабрики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Косюк підтвердив плани щодо купівлі французької птахофабрики.
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:09
Схрена-ли?!
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:49
Т.е. по простому получается так: вы мне дотации из бюджета а то мне тяжело работать а я куплю в Париже птицефабрику и стану крутым инвестором?
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:11
Нет, немножечко не так: он покупает во Франции контору, заваливает дешёвым мясом и яйцами рынок, естественно уходит в минус, но чтобы его покрыть- берёт деньги из украинского бюджета. Технически, французские убытки можно писать в прибыль, таким образом в Украину средства заводить не надо будет и прибыль в 1-2% держать, чтобы не попасть под жесткие налоги во Франции. В любом случае, споносором всего этого, как всегда выходит обычный украинец. Но Косюку можно нагибать бюджет- он же спонсирует невестку президента, а значит всё хорошо и рукопожатно.
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:26
О зрадофилов понабежало! Да еще с фантастическими схемами.
Кстати, запоребрики, слово "рукопожатно" вас выдает с головой.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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