Косюк підтвердив плани щодо купівлі французької птахофабрики

Додано: Сер 14 бер, 2018 23:27

Фантазировать тут не из чего и незачем. Очевидно, что французский актив нужен для построения вертикальной цепи, с помощью которой будут обходиться квоты на поставки в ЕС.



Такие же цепочки есть у Метинвеста Ахметова и Ferrexpo Жеваго.



С точки зрения бизнеса Косюка решение абсолютно разумное, но вынужденное.



Никакой свободной торговли для Украины с ЕС нет ни де юре, ни де факто. Соглашение подписано на унизительных для нас условиях, в чем сознается и сам причастный к подписанию Косюк (как экс-зам главы АП).



http://gordonua.com/news/money/ukrainskiy-milliarder-kosyuk-zona-svobodnoy-torgovli-s-es-na-poverku-okazalas-obmanom-ukrainy-115915.html



Квоты на беспошлинные поставки по всем ключевым категориям украинского экспорта исчерпываются в первые месяцы года. Вот такая она зона свободной торговли для "аспирантов" без стержня и чувства собственного достоинства (я о подписантах, а не всех украинцах, разумеется).



Так, уже в феврале 2018 на 100% были выбраны годовые квоты на импорт в ЕС мяса птицы, на 76% - пшеницы, на 71% - сахара, на 60% - кукурузы, на 58% - ячменя.