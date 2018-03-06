Агрохолдинг дійсно розглядає варіант купівлі французької компанії Doux Group, але до прийняття остаточного рішення ще далеко.
Дивися повний текст Косюк підтвердив плани щодо купівлі французької птахофабрики.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:09
Косюк підтвердив плани щодо купівлі французької птахофабрики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Косюк підтвердив плани щодо купівлі французької птахофабрики.
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:09
Схрена-ли?!
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:49
Т.е. по простому получается так: вы мне дотации из бюджета а то мне тяжело работать а я куплю в Париже птицефабрику и стану крутым инвестором?
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:11
Нет, немножечко не так: он покупает во Франции контору, заваливает дешёвым мясом и яйцами рынок, естественно уходит в минус, но чтобы его покрыть- берёт деньги из украинского бюджета. Технически, французские убытки можно писать в прибыль, таким образом в Украину средства заводить не надо будет и прибыль в 1-2% держать, чтобы не попасть под жесткие налоги во Франции. В любом случае, споносором всего этого, как всегда выходит обычный украинец. Но Косюку можно нагибать бюджет- он же спонсирует невестку президента, а значит всё хорошо и рукопожатно.
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:26
О зрадофилов понабежало! Да еще с фантастическими схемами.
Кстати, запоребрики, слово "рукопожатно" вас выдает с головой.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 14 бер, 2018 23:27
Фантазировать тут не из чего и незачем. Очевидно, что французский актив нужен для построения вертикальной цепи, с помощью которой будут обходиться квоты на поставки в ЕС.
Такие же цепочки есть у Метинвеста Ахметова и Ferrexpo Жеваго.
С точки зрения бизнеса Косюка решение абсолютно разумное, но вынужденное.
Никакой свободной торговли для Украины с ЕС нет ни де юре, ни де факто. Соглашение подписано на унизительных для нас условиях, в чем сознается и сам причастный к подписанию Косюк (как экс-зам главы АП).
http://gordonua.com/news/money/ukrainskiy-milliarder-kosyuk-zona-svobodnoy-torgovli-s-es-na-poverku-okazalas-obmanom-ukrainy-115915.html
Квоты на беспошлинные поставки по всем ключевым категориям украинского экспорта исчерпываются в первые месяцы года. Вот такая она зона свободной торговли для "аспирантов" без стержня и чувства собственного достоинства (я о подписантах, а не всех украинцах, разумеется).
Так, уже в феврале 2018 на 100% были выбраны годовые квоты на импорт в ЕС мяса птицы, на 76% - пшеницы, на 71% - сахара, на 60% - кукурузы, на 58% - ячменя.
Додано: Чет 15 бер, 2018 01:11
Каким образом МХП решит проблему с квотой на экспорт и зачем? У него будет локальный производственный актив на территории ЕС, который должен будет работать в довольно жестких законодательных рамках ЕС, с более высокими издержками в отличие от Украины. Проще было пойти по примеру Метинвеста - создать трейдера в Швейцарии (не члена ЕС) и через него гнать продукцию. Эта схема уже не новая и проверенная. Зерно по такой же схеме гоняют в ЕС.
У Косюка просто более дальновидные планы на рынок ЕС - захват доли не только в торговле, но и в производстве.
Додано: Чет 15 бер, 2018 08:37
Так вы сами ведь написали, как решит - именно частичным переносом производства туда.
Важно понимать, что МХП не просто крупнейший владелец птицефабрик в Украине, но и 4-й крупнейший владелец земли (370 тыс га), на которой выращиваются корма.
Очевидно, что мяса птицы МХП может поставлять в Европу гораздо больше, чем поставляет из-за мизерных квот. Заимев фабрику во Франции, будет импортировать туда готовые корма своего же производства (по которым тоже есть квоты, но на МХП они сегодня не распределены внутри - связи Косюка позволят ему получить нужное распределение).
Ну и разумеется, покупка активов в развитых странах для корпораций из банановых республик, повышает требования к прозрачности ведения бизнеса и качеству производимой продукции, тем самым повышая его рыночную мультипликацию
реклама
|