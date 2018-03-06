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Косюк підтвердив плани щодо купівлі французької птахофабрики
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:04
oleg_360 написав:r_skrypnik
А вы уверены что в контексте данной статьи имеются ввиду гос. субсидии из украинского бюджета, а не из французского?
Зрадофилы уверены - только из украинского.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:36
Criticus написав:
Так вы сами ведь написали, как решит - именно частичным переносом производства туда. Важно понимать, что МХП не просто крупнейший владелец птицефабрик в Украине, но и 4-й крупнейший владелец земли (370 тыс га), на которой выращиваются корма. Очевидно, что мяса птицы МХП может поставлять в Европу гораздо больше, чем поставляет из-за мизерных квот. Заимев фабрику во Франции, будет импортировать туда готовые корма своего же производства (по которым тоже есть квоты, но на МХП они сегодня не распределены внутри - связи Косюка позволят ему получить нужное распределение). Ну и разумеется, покупка активов в развитых странах для корпораций из банановых республик, повышает требования к прозрачности ведения бизнеса и качеству производимой продукции, тем самым повышая его рыночную мультипликацию
По поводу импорта кормов для птицефабрик во Франции есть вопросы - стоимость логистики, пошлины, требования к качеству и содержимому (всякие там гормоны роста, антибиотики, которыми рябы пичкаются в Украине, вряд ли прокатят) и т. д.
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Ragnar
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:40
Ragnar написав:
требования к качеству и содержимому (всякие там гормоны роста, антибиотики, которыми рябы пичкаются в Украине, вряд ли прокатят) и т. д.
Прокатять, адже ряби експортують, Україна найбільший постачальник курятини в ЄС.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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