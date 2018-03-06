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Косюк підтвердив плани щодо
купівлі французької птахофабрики

Косюк підтвердив плани щодо купівлі французької птахофабрики
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:04

  oleg_360 написав:r_skrypnik
А вы уверены что в контексте данной статьи имеются ввиду гос. субсидии из украинского бюджета, а не из французского?


Зрадофилы уверены - только из украинского.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:36

  Criticus написав: Так вы сами ведь написали, как решит - именно частичным переносом производства туда. Важно понимать, что МХП не просто крупнейший владелец птицефабрик в Украине, но и 4-й крупнейший владелец земли (370 тыс га), на которой выращиваются корма. Очевидно, что мяса птицы МХП может поставлять в Европу гораздо больше, чем поставляет из-за мизерных квот. Заимев фабрику во Франции, будет импортировать туда готовые корма своего же производства (по которым тоже есть квоты, но на МХП они сегодня не распределены внутри - связи Косюка позволят ему получить нужное распределение). Ну и разумеется, покупка активов в развитых странах для корпораций из банановых республик, повышает требования к прозрачности ведения бизнеса и качеству производимой продукции, тем самым повышая его рыночную мультипликацию

По поводу импорта кормов для птицефабрик во Франции есть вопросы - стоимость логистики, пошлины, требования к качеству и содержимому (всякие там гормоны роста, антибиотики, которыми рябы пичкаются в Украине, вряд ли прокатят) и т. д.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:40

Re: Косюк підтвердив плани щодо купівлі французької птахофаб

  Ragnar написав:требования к качеству и содержимому (всякие там гормоны роста, антибиотики, которыми рябы пичкаются в Украине, вряд ли прокатят) и т. д.

Прокатять, адже ряби експортують, Україна найбільший постачальник курятини в ЄС.
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