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Суд визнав законною відмову "дочці" Siemens в арешті...
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Додано: Сер 14 бер, 2018 19:35
Пропонуємо до обговорення:
Дев'ятий арбітражний апеляційний суд визнав законною відмову суду нижчої інстанції прийняти забезпечувальні заходи за позовом російської "дочки" німецького концерну Siemens до структур "Ростех" з приводу поставки турбін для споруджуваних в Криму електростанцій.
Дивися повний текст Суд визнав законною відмову "дочці" Siemens в арешті "кримських турбін"
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Додано: Сер 14 бер, 2018 19:35
А пока, "Сименс открыл производство полного цикла «Сименс технологии газовых турбин» в Ленобласти с инвестициями в €275 млн"
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