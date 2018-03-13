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Суд визнав законною відмову
"дочці" Siemens в арешті...

Суд визнав законною відмову "дочці" Siemens в арешті...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:35

Суд визнав законною відмову "дочці" Siemens в арешті...

Пропонуємо до обговорення:
Дев'ятий арбітражний апеляційний суд визнав законною відмову суду нижчої інстанції прийняти забезпечувальні заходи за позовом російської "дочки" німецького концерну Siemens до структур "Ростех" з приводу поставки турбін для споруджуваних в Криму електростанцій.

Дивися повний текст Суд визнав законною відмову "дочці" Siemens в арешті "кримських турбін".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:35

А пока, "Сименс открыл производство полного цикла «Сименс технологии газовых турбин» в Ленобласти с инвестициями в €275 млн"
artvas71
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 01:02

artvas71

Ежу понятно, что такие иски (тем более - в России) подаются только для отвода глаз
max_us_ua
 
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