У Москві у клієнта одного з пункту обміну валюти викрали один мільйон доларів. Про це повідомляє прес-служба МВС РФ.
Дивися повний текст У Москві викрали $1 мільйон з пункту обміну валют.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 23:00
У Москві викрали $1 мільйон з пункту обміну валют
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Дивися повний текст У Москві викрали $1 мільйон з пункту обміну валют.
Додано: Сер 14 бер, 2018 23:00
Так вроде на России все обменные операции совершаются только в банковских учреждениях, а не в полуподвальных ПОВах. Или человек с миллионом долларов сбежал из психушки, или что-то тут не так описано.
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