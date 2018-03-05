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У Москві викрали $1 мільйон
з пункту обміну валют

У Москві викрали $1 мільйон з пункту обміну валют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:00

У Москві викрали $1 мільйон з пункту обміну валют

Пропонуємо до обговорення:
У Москві у клієнта одного з пункту обміну валюти викрали один мільйон доларів. Про це повідомляє прес-служба МВС РФ.

Дивися повний текст У Москві викрали $1 мільйон з пункту обміну валют.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:00

Так вроде на России все обменные операции совершаются только в банковских учреждениях, а не в полуподвальных ПОВах. Или человек с миллионом долларов сбежал из психушки, или что-то тут не так описано.
freeze
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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