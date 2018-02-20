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У Тернополі в відділенні одного з банків недорахувалися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 00:47
Пропонуємо до обговорення:
У Тернополі в відділенні одного з банків виявили недостачу майже на 10 млн грн.
Дивися повний текст У Тернополі в відділенні одного з банків недорахувалися 10 мільйонів гривень
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Додано: Чет 15 бер, 2018 00:47
А где логотип Привата к статье?
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