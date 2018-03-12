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Україна освоїла виробництво
артилерійських снарядів...

Україна освоїла виробництво артилерійських снарядів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 01:05

Україна освоїла виробництво артилерійських снарядів...

Пропонуємо до обговорення:
У Державній акціонерній холдинговій компанії "Артем" (входить до складу держконцерну "Укроборонпром") успішно провели вогневі випробування артилерійських боєприпасів калібру 152 мм власного виробництва, повідомив гендиректор "Укроборонпрому" Павло Букін, коментуючи результати випробувань.

Дивися повний текст Україна освоїла виробництво артилерійських снарядів великого калібру (відео).
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 01:05

Насколько мне известно, со снарядами такой проблемы (нехватки) нет. А вот с патронами (тут уже собственно, личный опыт) - есть, и если 7,62 на 39 еще кое-как хватает, то бронебойные в дефиците
max_us_ua
 
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Укропенсы и бюджетники будут рады - пушки вместо масла (с)
artvas71
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:13

artvas71 .не ссы в компот: масла нашим пенсам уже хватает.. пошли тариться "икрой"!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:52

  max_us_ua написав:Насколько мне известно, со снарядами такой проблемы (нехватки) нет. А вот с патронами (тут уже собственно, личный опыт) - есть, и если 7,62 на 39 еще кое-как хватает, то бронебойные в дефиците

А бронебойные не 7,62x39?
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:08

  artvas71 написав:Укропенсы и бюджетники будут рады - пушки вместо масла (с)


То ли дело в рашке - приезжает такой премьер и сразу "Будет увеличение пенсий...", стоп, а ведь на самом деле он сказал "Денег нет, но вы держитесь". :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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