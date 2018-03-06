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Порошенко повідомив про різке
зростання прямих іноземних...

Порошенко повідомив про різке зростання прямих іноземних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 01:30

Порошенко повідомив про різке зростання прямих іноземних...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зараз спостерігається різке зростання прямих іноземних інвестицій.

Дивися повний текст Порошенко повідомив про різке зростання прямих іноземних інвестицій в Україну.
R2
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