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Приватбанк попереджає клієнтів
про новий шахрайський додаток

Приватбанк попереджає клієнтів про новий шахрайський додаток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 01:42

Приватбанк попереджає клієнтів про новий шахрайський додаток

Пропонуємо до обговорення:
Приватбанк попереджає клієнтів про новий шахрайський додаток для Android "Універсальний мобільний банкінг", розміщений в Google Play 13 березня.

Дивися повний текст Приватбанк попереджає клієнтів про новий шахрайський додаток.
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Начали о фишинге, закончили национализацией Привета. И Вам привет
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