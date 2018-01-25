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Приватбанк попереджає клієнтів про новий шахрайський додаток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 01:42
Пропонуємо до обговорення:
Приватбанк попереджає клієнтів про новий шахрайський додаток для Android "Універсальний мобільний банкінг", розміщений в Google Play 13 березня.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 01:42
Начали о фишинге, закончили национализацией Привета. И Вам привет
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