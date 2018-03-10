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Минулого року Китай витратив
на дослідження і розробки...

Минулого року Китай витратив на дослідження і розробки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 05:30

Минулого року Китай витратив на дослідження і розробки...

Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році Китай витратив на R&D 1,76 трлн юанів ($279 млрд), що на 14% більше, ніж в 2016 році, повідомив міністр науки і технологій КНР Вань Ган.

Дивися повний текст Минулого року Китай витратив на дослідження і розробки $279 млрд.
R2
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