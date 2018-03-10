|
|
|
Минулого року Китай витратив на дослідження і розробки...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 05:30
Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році Китай витратив на R&D 1,76 трлн юанів ($279 млрд), що на 14% більше, ніж в 2016 році, повідомив міністр науки і технологій КНР Вань Ган.
Дивися повний текст Минулого року Китай витратив на дослідження і розробки $279 млрд
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80787
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4
|135
|
Сер 14 бер, 2018 18:46
Shram
|
|8
|429
|
|
|42
|1994
|
Пон 12 бер, 2018 17:21
yarg
реклама
|