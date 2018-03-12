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"Нафтогаз" і "Газпром" обговорять
ситуацію з транзитом газу

"Нафтогаз" і "Газпром" обговорять ситуацію з транзитом газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:07

"Нафтогаз" і "Газпром" обговорять ситуацію з транзитом газу

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" вимагає від АТ "Газпром" перегляду тарифу на транзит природного газу через Україну.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:07

Бгггг чо сами решили помочь разорвать контракт? Похвально похвально.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:11

"на которой “Нафтогаз” проинформирует “Газпром”, что не согласен разорвать контракты" и "НАК “Нафтогаз Украины” требует от АО “Газпром” пересмотра тарифа на транзит природного газа через Украину." одному мне кажется что это взаимоисключающие требования?
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RomanTik
 
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