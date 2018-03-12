НАК "Нафтогаз України" вимагає від АТ "Газпром" перегляду тарифу на транзит природного газу через Україну.
Дивися повний текст "Нафтогаз" і "Газпром" обговорять ситуацію з транзитом газу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:07
"Нафтогаз" і "Газпром" обговорять ситуацію з транзитом газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Нафтогаз" і "Газпром" обговорять ситуацію з транзитом газу.
Додано: Чет 15 бер, 2018 13:11
"на которой “Нафтогаз” проинформирует “Газпром”, что не согласен разорвать контракты" и "НАК “Нафтогаз Украины” требует от АО “Газпром” пересмотра тарифа на транзит природного газа через Украину." одному мне кажется что это взаимоисключающие требования?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
реклама
|