"Нафтогаз" і "Газпром" обговорять ситуацію з транзитом газу

Додано: Чет 15 бер, 2018 16:06

С учетом того, что Меркель дала понять газпремовским, что с СП-2 ничего не выйдет, да еще и ВеликоБритания прижучила, будет интересно посмотреть, как они будут крутиться.

Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...