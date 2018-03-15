"Нафтогаз" і "Газпром" обговорять ситуацію з транзитом газу
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:07
Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" вимагає від АТ "Газпром" перегляду тарифу на транзит природного газу через Україну.
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"Нафтогаз" і "Газпром" обговорять ситуацію з транзитом газу
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R2
Робот новин
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:07
Бгггг чо сами решили помочь разорвать контракт? Похвально похвально.
vitali_kalinin
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Додано: Чет 15 бер, 2018 13:11
"на которой “Нафтогаз” проинформирует “Газпром”, что не согласен разорвать контракты" и "НАК “Нафтогаз Украины” требует от АО “Газпром” пересмотра тарифа на транзит природного газа через Украину." одному мне кажется что это взаимоисключающие требования?
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RomanTik
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:06
С учетом того, что Меркель дала понять газпремовским, что с СП-2 ничего не выйдет, да еще и ВеликоБритания прижучила, будет интересно посмотреть, как они будут крутиться.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:51
Sommer написав:
С учетом того, что Меркель дала понять газпремовским, что с СП-2 ничего не выйдет, да еще и ВеликоБритания прижучила, будет интересно посмотреть, как они будут крутиться.
Ухты у порохоботов уже нетолько от Петра но и от Анжелки инсайд есть.
vitali_kalinin
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Додано: Чет 15 бер, 2018 20:13
vitali_kalinin написав: Sommer написав:
С учетом того, что Меркель дала понять газпремовским, что с СП-2 ничего не выйдет, да еще и ВеликоБритания прижучила, будет интересно посмотреть, как они будут крутиться.
Ухты у порохоботов уже нетолько от Петра но и от Анжелки инсайд есть.
Ты из чебурнета выныривай хоть иногда.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/merkel-podpisala-plan-otkaza-ot-rossiyskogo-gaza-1018644765
О развитии газового сотрудничества с Россией, в том числе строительстве трубопровода Nord Stream 2 в плане Меркель нет ни слова.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
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Додано: Чет 15 бер, 2018 23:03
Sommer написав:
Ты из чебурнета выныривай хоть иногда. http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/merkel-podpisala-plan-otkaza-ot-rossiyskogo-gaza-1018644765
Где там в этом плане отказ от СП2???? СП2 как и СП1 поставляют газ не только Германии. Германия просто станет транзитером и возможно перепродавцом российского газа.
repulse1815
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Додано: Чет 15 бер, 2018 23:20
repulse1815 написав:
Где там в этом плане отказ от СП2????
Как это нет отказа?
Вопреки надеждам "Газпрома", который рассчитывает на рост потребностей Европы в элеткроэнергии, Берлин намерен сократить ее выработку вдвое к 2050 году за счет "энергосбережения и повышение энергоэффективности во всех сферах жизни".
Осталось всего 32 года подождать...
yanyura
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:42
Sommer написав: vitali_kalinin написав: Sommer написав:
С учетом того, что Меркель дала понять газпремовским, что с СП-2 ничего не выйдет, да еще и ВеликоБритания прижучила, будет интересно посмотреть, как они будут крутиться.
Ухты у порохоботов уже нетолько от Петра но и от Анжелки инсайд есть.
Ты из чебурнета выныривай хоть иногда.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/merkel-podpisala-plan-otkaza-ot-rossiyskogo-gaza-1018644765
О развитии газового сотрудничества с Россией, в том числе строительстве трубопровода Nord Stream 2 в плане Меркель нет ни слова.
Меркель не видит в "Северном потоке-2" угрозы для энергетической безопасности. Об этом она заявила в пятницу, 16 февраля, после встречи в Берлине с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, сообщает Deutsche Welle.
http://www.dw.com/ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5-2-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/a-42616658
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