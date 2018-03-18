"Нафтогаз" і "Газпром" обговорять ситуацію з транзитом газу
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Ау, гараж! 16 февраля было месяц назад. С тех пор все уже поменялось.
Поменялось: ТАСС, 19 марта. Власти Германии на федеральном и земельном уровне поддержали инициативу о строительстве в стране первых терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ), чтобы сократить зависимость от импорта из России. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на официальные источники.
Ау, гараж! 16 февраля было месяц назад. С тех пор все уже поменялось.
Поменялось: ТАСС, 19 марта. Власти Германии на федеральном и земельном уровне поддержали инициативу о строительстве в стране первых терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ), чтобы сократить зависимость от импорта из России. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на официальные источники.