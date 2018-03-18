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"Нафтогаз" і "Газпром" обговорять
ситуацію з транзитом газу

"Нафтогаз" і "Газпром" обговорять ситуацію з транзитом газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:37

Ау, гараж! 16 февраля было месяц назад. С тех пор все уже поменялось. :mrgreen:


Поменялось:
ТАСС, 19 марта. Власти Германии на федеральном и земельном уровне поддержали инициативу о строительстве в стране первых терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ), чтобы сократить зависимость от импорта из России. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на официальные источники.

http://tass.ru/ekonomika/5045837
avax
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:50

  avax написав:
Ау, гараж! 16 февраля было месяц назад. С тех пор все уже поменялось. :mrgreen:


Поменялось:
ТАСС, 19 марта. Власти Германии на федеральном и земельном уровне поддержали инициативу о строительстве в стране первых терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ), чтобы сократить зависимость от импорта из России. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на официальные источники.

http://tass.ru/ekonomika/5045837


Ждем рассказов из-за поребрика, что это хитрый план и многоходовочка.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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