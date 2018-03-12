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Китайці показали, як можна побудувати залізницю за одну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:14
Пропонуємо до обговорення:
Китайські робітники вкотре показали фантастичну ефективність: за 9 годин вони проклали залізничну розв'язку для нового вокзалу Наньлун в місті Лун'янь провінції Фуцзянь на півдні Китаю.
Дивися повний текст Китайці показали, як можна побудувати залізницю за одну ніч (відео)
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:14
++++.. за скорость - пять баллов!.. теперь осталось дождать след.видео-роликов с этого же участка - через неделю, месяц,..а более возможно и не потребуется?!.. или ждать сообщения СМИ о "масштабной ж/д катастрофе в Н-й провинции Китая..."
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