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Китайці показали, як можна
побудувати залізницю за одну...

Китайці показали, як можна побудувати залізницю за одну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:14

Китайці показали, як можна побудувати залізницю за одну...

Пропонуємо до обговорення:
Китайські робітники вкотре показали фантастичну ефективність: за 9 годин вони проклали залізничну розв'язку для нового вокзалу Наньлун в місті Лун'янь провінції Фуцзянь на півдні Китаю.

Дивися повний текст Китайці показали, як можна побудувати залізницю за одну ніч (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:14

++++.. за скорость - пять баллов!.. теперь осталось дождать след.видео-роликов с этого же участка - через неделю, месяц,..а более возможно и не потребуется?!.. или ждать сообщения СМИ о "масштабной ж/д катастрофе в Н-й провинции Китая..."
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:38

браво! С прорабами разобрались. Есть. А Качество принимать ГОСТ+ будит
komisargizni
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