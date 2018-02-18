Археологи виявили в Японії скарб XV-XVI століть, який складається з сотень тисяч мідних монет.
Дивися повний текст Вчені виявили в Японії найбільший загублений скарб.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:18
Вчені виявили в Японії найбільший загублений скарб
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Дивися повний текст Вчені виявили в Японії найбільший загублений скарб.
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:18
..шо то за "монеты", если в ведре размером с небольшой мусорный бачек поместилось их 1/4 миллиона!!??.. то-то подвалило "счастье" сбытчикам цвет-мета самурайским!...
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