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Вчені виявили в Японії
найбільший загублений скарб

Вчені виявили в Японії найбільший загублений скарб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:18

Вчені виявили в Японії найбільший загублений скарб

Пропонуємо до обговорення:
Археологи виявили в Японії скарб XV-XVI століть, який складається з сотень тисяч мідних монет.

Дивися повний текст Вчені виявили в Японії найбільший загублений скарб.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:18

..шо то за "монеты", если в ведре размером с небольшой мусорный бачек поместилось их 1/4 миллиона!!??.. то-то подвалило "счастье" сбытчикам цвет-мета самурайским!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:21

медь Полуботка? ))
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trololo
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