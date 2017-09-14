У Росії ледь не розбився транспортний літак Ан-12, завантажений 9 тоннами золота.
Дивися повний текст У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:35
У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота
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Дивися повний текст У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота.
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:35
В развитие этого события:
«По моей информации, на борту находились слитки серебра. Всего около 200 слитков драгоценного металла. Часть груза оказалась на взлетно-посадочной полосе», — пояснил собеседник агентства.
При этом в московском представительстве компании Kinross Gold, «дочка» которой занимается разработкой месторождения Купол, откуда перевозился груз, сообщили, что на борту были слитки из сплава Доре — он содержит не менее 70 процентов золота и/или серебра. «Весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит», — уточнил представитель компании Станислав Бородюк.
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:45
Re: У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота
Пощастило їм, що над полосою люк відкрився, а не над болотом. Це тільки корова із фільму могла розкарячитись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:10
..золото добывают тоннами, а груз возят на дряхлых дедовских АН-ах еще "совдеповской" постройки!.. ЖЛОБЫ паРашанские!!
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:15
да просто не закрепили груз, вот он и вынес двери при взлете. Кому-то грозит клизма величиной с воздушный шар с патефонными иголками )))
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