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У Росії літак загубив під час
аварії майже 9 тонн золота

У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:35

У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота

Пропонуємо до обговорення:
У Росії ледь не розбився транспортний літак Ан-12, завантажений 9 тоннами золота.

Дивися повний текст У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:35

В развитие этого события:

«По моей информации, на борту находились слитки серебра. Всего около 200 слитков драгоценного металла. Часть груза оказалась на взлетно-посадочной полосе», — пояснил собеседник агентства.

При этом в московском представительстве компании Kinross Gold, «дочка» которой занимается разработкой месторождения Купол, откуда перевозился груз, сообщили, что на борту были слитки из сплава Доре — он содержит не менее 70 процентов золота и/или серебра. «Весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит», — уточнил представитель компании Станислав Бородюк.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:45

Re: У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота

Пощастило їм, що над полосою люк відкрився, а не над болотом. Це тільки корова із фільму могла розкарячитись. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:10

..золото добывают тоннами, а груз возят на дряхлых дедовских АН-ах еще "совдеповской" постройки!.. ЖЛОБЫ паРашанские!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:15

да просто не закрепили груз, вот он и вынес двери при взлете. Кому-то грозит клизма величиной с воздушный шар с патефонными иголками )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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