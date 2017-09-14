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У Росії літак загубив під час
аварії майже 9 тонн золота

У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:35

У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота

Пропонуємо до обговорення:
У Росії ледь не розбився транспортний літак Ан-12, завантажений 9 тоннами золота.

Дивися повний текст У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:35

В развитие этого события:

«По моей информации, на борту находились слитки серебра. Всего около 200 слитков драгоценного металла. Часть груза оказалась на взлетно-посадочной полосе», — пояснил собеседник агентства.

При этом в московском представительстве компании Kinross Gold, «дочка» которой занимается разработкой месторождения Купол, откуда перевозился груз, сообщили, что на борту были слитки из сплава Доре — он содержит не менее 70 процентов золота и/или серебра. «Весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит», — уточнил представитель компании Станислав Бородюк.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:45

Re: У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота

Пощастило їм, що над полосою люк відкрився, а не над болотом. Це тільки корова із фільму могла розкарячитись. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:10

..золото добывают тоннами, а груз возят на дряхлых дедовских АН-ах еще "совдеповской" постройки!.. ЖЛОБЫ паРашанские!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:15

да просто не закрепили груз, вот он и вынес двери при взлете. Кому-то грозит клизма величиной с воздушный шар с патефонными иголками )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:51

Эх, жаль что не над кремлём !
kivitv224
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:49

http://www.yakutia.info/article/183528
Ранее стало известно, что при взлете из аэропорта Якутска у грузового самолета Ан-12 сорвало створку грузового люка и часть груза - 9 тонн драгметаллов в слитках - рассыпалась. Самолет следовал по маршруту "рудник Купол - Красноярск" (на аффинаж) с дозаправкой в Якутске.


https://iz.ru/720171/2018-03-15/rassypavsheesia-iz-samoleta-v-iakutii-zoloto-sobrali-do-poslednego-slitka
Рассыпавшиеся в аэропорту Якутска слитки Доре (сплав золота и серебра) полностью собраны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу московского представительства Kinross Gold Станислава Бородюка.

«Весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит», — сказал Бородюк.

Сейчас проводится доследственная проверка по факту авиационного происшествия с самолетом Ан-12 в аэропорту Якутска. Как стало известно ранее, в момент взлета у Ан-12 авиакомпании «Нимбус», выполнявшего рейс по маршруту Якутск – Красноярск – рудник «Купол», открылась створка грузового люка. Это произошло из-за смещения груза — слитков концентрата с драгоценными металлами. Часть груза, принадлежащего Чукотской горно-геологической компании, высыпалась на взлетно-посадочную полосу. Самолет благополучно приземлился в аэропорту поселка Маган в 12 км от Якутска. Экипаж не пострадал.

«Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков, свободную от построек и транспортных средств. Материального ущерба в результате ее падения не причинено», — сообщил порталу iz.ru представитель следственного управления на транспорте.

Как уточнили в линейном управлении МВД, по предварительной информации, найдены 172 слитка общим весом около 3,4 т.
:mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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