У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота
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«По моей информации, на борту находились слитки серебра. Всего около 200 слитков драгоценного металла. Часть груза оказалась на взлетно-посадочной полосе», — пояснил собеседник агентства.
При этом в московском представительстве компании Kinross Gold, «дочка» которой занимается разработкой месторождения Купол, откуда перевозился груз, сообщили, что на борту были слитки из сплава Доре — он содержит не менее 70 процентов золота и/или серебра. «Весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит», — уточнил представитель компании Станислав Бородюк.
Ранее стало известно, что при взлете из аэропорта Якутска у грузового самолета Ан-12 сорвало створку грузового люка и часть груза - 9 тонн драгметаллов в слитках - рассыпалась. Самолет следовал по маршруту "рудник Купол - Красноярск" (на аффинаж) с дозаправкой в Якутске.
Рассыпавшиеся в аэропорту Якутска слитки Доре (сплав золота и серебра) полностью собраны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу московского представительства Kinross Gold Станислава Бородюка.
«Весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит», — сказал Бородюк.
Сейчас проводится доследственная проверка по факту авиационного происшествия с самолетом Ан-12 в аэропорту Якутска. Как стало известно ранее, в момент взлета у Ан-12 авиакомпании «Нимбус», выполнявшего рейс по маршруту Якутск – Красноярск – рудник «Купол», открылась створка грузового люка. Это произошло из-за смещения груза — слитков концентрата с драгоценными металлами. Часть груза, принадлежащего Чукотской горно-геологической компании, высыпалась на взлетно-посадочную полосу. Самолет благополучно приземлился в аэропорту поселка Маган в 12 км от Якутска. Экипаж не пострадал.
«Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков, свободную от построек и транспортных средств. Материального ущерба в результате ее падения не причинено», — сообщил порталу iz.ru представитель следственного управления на транспорте.
Как уточнили в линейном управлении МВД, по предварительной информации, найдены 172 слитка общим весом около 3,4 т.
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