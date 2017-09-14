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У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота
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Додано: Чет 15 бер, 2018 22:39
rjkz написав:
Только что досмотрел по National Geografic из серии "Расследование авиакатастроф" серию по крушению МН17.
Такое "политкорректное" изложение, что закрадывается впечатление, что раша владеет и этим,столь авторитетным, изданием.
В российском переводе смотрел?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Чет 15 бер, 2018 22:46
Sommer написав: rjkz написав:
Только что досмотрел по National Geografic из серии "Расследование авиакатастроф" серию по крушению МН17.
Такое "политкорректное" изложение, что закрадывается впечатление, что раша владеет и этим,столь авторитетным, изданием.
В российском переводе смотрел?
Да, у меня не столь хороший английский, чтобы смотреть в оригинале.
Если у Вас с английский на дОлжном уровне - посмотрите и расскажите нам, убогим, как там на самом деле.
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rjkz
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Додано: Чет 15 бер, 2018 22:57
rjkz написав:
Только что досмотрел по National Geografic из серии "Расследование авиакатастроф" серию по крушению МН17. Такое "политкорректное" изложение, что закрадывается впечатление, что раша владеет и этим,столь авторитетным, изданием.
Посмотрите голландцев и немцев ! Удивитесь еще больше.
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repulse1815
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Додано: Чет 15 бер, 2018 23:09
repulse1815 написав: rjkz написав:
Только что досмотрел по National Geografic из серии "Расследование авиакатастроф" серию по крушению МН17. Такое "политкорректное" изложение, что закрадывается впечатление, что раша владеет и этим,столь авторитетным, изданием.
Посмотрите голландцев и немцев ! Удивитесь еще больше.
А что именно?
Смотрел на ютубе результаты расследования Беллингкэт - все понятно, каждый шаг аргументирован и доказан. Что еще надо?
Даже в самой рп находятся трезвые люди, в том числе военные специалисты, не боящиеся признать очевидность фактов.
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rjkz
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Додано: Чет 15 бер, 2018 23:24
rjkz написав:
Смотрел на ютубе результаты расследования Беллингкэт - все понятно, каждый шаг аргументирован и доказан. Что еще надо?
Неплохо бы умысел доказать на то, что хотели сбить именно пассажирский самолет.
Без этого я не представляю каких-то санкций или каких-то последствий. И чем больше лет проходит, тем более становится непонятней какую конкретную ответственность понесут исполнителя этого убийства.
Кто помнит историю американцы сбили иранский аэробус по ошибке, приняв за боевой самолет. Так никому даже выговор не объявили.
Истребители НАТО случайно сбили без последствий пассажирский самолет в Италии.
Русские сбили когда-то корейский Боинг приняв за американского разведчика, шума было много, вот насчет санкций не вспоминается, только летчика на пенсию списали.
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freeze
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