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У Росії літак загубив під час
аварії майже 9 тонн золота

У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:39

  rjkz написав:Только что досмотрел по National Geografic из серии "Расследование авиакатастроф" серию по крушению МН17.
Такое "политкорректное" изложение, что закрадывается впечатление, что раша владеет и этим,столь авторитетным, изданием.


В российском переводе смотрел? :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:46

  Sommer написав:
  rjkz написав:Только что досмотрел по National Geografic из серии "Расследование авиакатастроф" серию по крушению МН17.
Такое "политкорректное" изложение, что закрадывается впечатление, что раша владеет и этим,столь авторитетным, изданием.


В российском переводе смотрел? :mrgreen:


Да, у меня не столь хороший английский, чтобы смотреть в оригинале.
Если у Вас с английский на дОлжном уровне - посмотрите и расскажите нам, убогим, как там на самом деле. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:57

  rjkz написав:Только что досмотрел по National Geografic из серии "Расследование авиакатастроф" серию по крушению МН17. Такое "политкорректное" изложение, что закрадывается впечатление, что раша владеет и этим,столь авторитетным, изданием.

Посмотрите голландцев и немцев ! Удивитесь еще больше.
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:09

  repulse1815 написав:
  rjkz написав:Только что досмотрел по National Geografic из серии "Расследование авиакатастроф" серию по крушению МН17. Такое "политкорректное" изложение, что закрадывается впечатление, что раша владеет и этим,столь авторитетным, изданием.

Посмотрите голландцев и немцев ! Удивитесь еще больше.


А что именно?
Смотрел на ютубе результаты расследования Беллингкэт - все понятно, каждый шаг аргументирован и доказан. Что еще надо?
Даже в самой рп находятся трезвые люди, в том числе военные специалисты, не боящиеся признать очевидность фактов.
rjkz
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  #<12
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