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У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота
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Додано: Чет 15 бер, 2018 22:39
rjkz написав:
Только что досмотрел по National Geografic из серии "Расследование авиакатастроф" серию по крушению МН17.
Такое "политкорректное" изложение, что закрадывается впечатление, что раша владеет и этим,столь авторитетным, изданием.
В российском переводе смотрел?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Чет 15 бер, 2018 22:46
Sommer написав: rjkz написав:
Только что досмотрел по National Geografic из серии "Расследование авиакатастроф" серию по крушению МН17.
Такое "политкорректное" изложение, что закрадывается впечатление, что раша владеет и этим,столь авторитетным, изданием.
В российском переводе смотрел?
Да, у меня не столь хороший английский, чтобы смотреть в оригинале.
Если у Вас с английский на дОлжном уровне - посмотрите и расскажите нам, убогим, как там на самом деле.
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rjkz
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Додано: Чет 15 бер, 2018 22:57
rjkz написав:
Только что досмотрел по National Geografic из серии "Расследование авиакатастроф" серию по крушению МН17. Такое "политкорректное" изложение, что закрадывается впечатление, что раша владеет и этим,столь авторитетным, изданием.
Посмотрите голландцев и немцев ! Удивитесь еще больше.
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repulse1815
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Додано: Чет 15 бер, 2018 23:09
repulse1815 написав: rjkz написав:
Только что досмотрел по National Geografic из серии "Расследование авиакатастроф" серию по крушению МН17. Такое "политкорректное" изложение, что закрадывается впечатление, что раша владеет и этим,столь авторитетным, изданием.
Посмотрите голландцев и немцев ! Удивитесь еще больше.
А что именно?
Смотрел на ютубе результаты расследования Беллингкэт - все понятно, каждый шаг аргументирован и доказан. Что еще надо?
Даже в самой рп находятся трезвые люди, в том числе военные специалисты, не боящиеся признать очевидность фактов.
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rjkz
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