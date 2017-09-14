У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота

Додано: Чет 15 бер, 2018 23:59

freeze написав: rjkz написав: Смотрел на ютубе результаты расследования Беллингкэт - все понятно, каждый шаг аргументирован и доказан. Что еще надо? Смотрел на ютубе результаты расследования Беллингкэт - все понятно, каждый шаг аргументирован и доказан. Что еще надо?



Неплохо бы умысел доказать на то, что хотели сбить именно пассажирский самолет.

Без этого я не представляю каких-то санкций или каких-то последствий. И чем больше лет проходит, тем более становится непонятней какую конкретную ответственность понесут исполнителя этого убийства.



Кто помнит историю американцы сбили иранский аэробус по ошибке, приняв за боевой самолет. Так никому даже выговор не объявили.

Истребители НАТО случайно сбили без последствий пассажирский самолет в Италии.

Русские сбили когда-то корейский Боинг приняв за американского разведчика, шума было много, вот насчет санкций не вспоминается, только летчика на пенсию списали. Неплохо бы умысел доказать на то, что хотели сбить именно пассажирский самолет.Без этого я не представляю каких-то санкций или каких-то последствий. И чем больше лет проходит, тем более становится непонятней какую конкретную ответственность понесут исполнителя этого убийства.Кто помнит историю американцы сбили иранский аэробус по ошибке, приняв за боевой самолет. Так никому даже выговор не объявили.Истребители НАТО случайно сбили без последствий пассажирский самолет в Италии.Русские сбили когда-то корейский Боинг приняв за американского разведчика, шума было много, вот насчет санкций не вспоминается, только летчика на пенсию списали.

Тут немного другая история - МН17 был сбит БУКом, ввезенным с территории рп российским экипажем регулярной армии в нарушение суверенитета Украины и при НЕ ОБЪЯВЛЕННОЙ официально войне. И это все вместе может быть классифицировано как ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ, совершенный на территории иного государства против граждан третьих стран, то есть МЕЖДУНАРОДНЫЙ терроризм.Это не ошибка или халатность военного лица, выполняющего свои должностные обязанности и не неумышленное применение.Увязывание-же акта международного терроризма с действующими подразделениями регулярной армии рп ведет к обвинению государства, а если руководству сопредельного государства не удастся доказать, что ихтамнеты заблудились с БУКом, поехав в самоволку за пивом, то становится вопрос о выполнении приказа (в любой армии все выполняется по приказу и/или уставу), то есть об ответственности командования (как минимум) армии рп за акт международного терроризма.Дальше продолжать? Или возможное развитие событий понятно?Фактически, все нынешнее руководство рп теперь вынуждено до скончания дней сидеть в своем болоте и строить из себя съехавшую с катушек обезьяну с ядерной гранатой в руках, которую боятся тронуть и дождаться пока она сдохнет "в своей постели" - в интересах всех.