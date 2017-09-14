В российском переводе смотрел?
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Додано: Чет 15 бер, 2018 22:39
В российском переводе смотрел?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Чет 15 бер, 2018 22:46
Да, у меня не столь хороший английский, чтобы смотреть в оригинале.
Если у Вас с английский на дОлжном уровне - посмотрите и расскажите нам, убогим, как там на самом деле.
Додано: Чет 15 бер, 2018 22:57
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:09
А что именно?
Смотрел на ютубе результаты расследования Беллингкэт - все понятно, каждый шаг аргументирован и доказан. Что еще надо?
Даже в самой рп находятся трезвые люди, в том числе военные специалисты, не боящиеся признать очевидность фактов.
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:24
Неплохо бы умысел доказать на то, что хотели сбить именно пассажирский самолет.
Без этого я не представляю каких-то санкций или каких-то последствий. И чем больше лет проходит, тем более становится непонятней какую конкретную ответственность понесут исполнителя этого убийства.
Кто помнит историю американцы сбили иранский аэробус по ошибке, приняв за боевой самолет. Так никому даже выговор не объявили.
Истребители НАТО случайно сбили без последствий пассажирский самолет в Италии.
Русские сбили когда-то корейский Боинг приняв за американского разведчика, шума было много, вот насчет санкций не вспоминается, только летчика на пенсию списали.
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:41
Re: У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота
Це теж вплинуло на санкції за Донбас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:59
Тут немного другая история - МН17 был сбит БУКом, ввезенным с территории рп российским экипажем регулярной армии в нарушение суверенитета Украины и при НЕ ОБЪЯВЛЕННОЙ официально войне. И это все вместе может быть классифицировано как ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ, совершенный на территории иного государства против граждан третьих стран, то есть МЕЖДУНАРОДНЫЙ терроризм.
Это не ошибка или халатность военного лица, выполняющего свои должностные обязанности и не неумышленное применение.
Увязывание-же акта международного терроризма с действующими подразделениями регулярной армии рп ведет к обвинению государства, а если руководству сопредельного государства не удастся доказать, что ихтамнеты заблудились с БУКом, поехав в самоволку за пивом, то становится вопрос о выполнении приказа (в любой армии все выполняется по приказу и/или уставу), то есть об ответственности командования (как минимум) армии рп за акт международного терроризма.
Дальше продолжать? Или возможное развитие событий понятно?
Фактически, все нынешнее руководство рп теперь вынуждено до скончания дней сидеть в своем болоте и строить из себя съехавшую с катушек обезьяну с ядерной гранатой в руках, которую боятся тронуть и дождаться пока она сдохнет "в своей постели" - в интересах всех.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:14
Re: У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота
Це по національному законодавству тероризм, а по міжнародному - допомога комбатантам. Ну, помилились, з ким не буває. В міжнародних судах не прокатить, Україні вже відмовили в визнанні РФ країною - спонсором терористів, на цій підставі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:18
Почитайте про Pieter Omtzigt и его знаменитый твит. Версии есть разные , но судя по тому как вяло идут расследования , возможно стороны просто негласно договорились о спуске дела на тормозах. Скорее всего у обоих сторон было рыло в пуху. Возможно это и были сепаратисты, но бук был украинским ( захваченым) , ракета могла быть российской , а вот экипаж мог состоять из перебезчиков из всу ( их было очень много на тот момент) и возможно даже не уволеных. Скорее всего украинская сторона знала о захвате своего бука , но движение самолетов не остановила. Так что не исключено , что стоит этот " украинский" бук где то в ангаре , а свидетели высказались на камеру на тот случай , если кому то захочется договор нарушить. Имхо.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:27
Re: У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота
Хімічний склад і форма вражаючих елементів, не відповідають тим модифікаціям БУКа, які були у ЗСУ. Бук російський, як і екіпаж.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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