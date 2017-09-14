Зачем, (и как), если сепары сразу в своих новостях хвастались, что сбили очередной украинский самолет. А потом эту новость удалили. Те сбили по ошибке.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:54
Re: У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота
Додано: П'ят 16 бер, 2018 01:18
1.Расследование Беллингкэт меня убедило (это не "свидетели на камеру ..." - полюбопытствуйте), что БУК - российский. Мало того, не списанный, состоящий на вооружении как штатная единица. После "использования" был вывезен в место постоянной дислокации. И уже не сильно важно кто нажал кнопку - средство преступления было доставлено с рп через границу Украины НЕЗАКОННО. Это преступление на международном уровне.
2. Кто именно нажал на кнопку - никогда не будет известно и доказано. Скорей всего их уже давно нет на этом свете. Если это и были дезертиры из ВСУ - невозможно доказать, что они не были под принуждением непреодолимой силы (например, угрозы пыток или смерти), если это были кадровые военные рп, то они не могли это совершить без приказа или без принуждения.
3. В любом случае, Беллингкэт привязывает государство рп к акту международного терроризма.
4. Можно сколь угодно долго гадать кто о чем договорился, но в данном конкретном случае, я исключаю вероятность того, что "спустить дело на тормозах" устраивает всех. Погибли граждане Малайзии, Нидерландов, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Германии, Бельгии, Великобритании (один с вторым гражданством ЮАР), Индонезии и Филиппин - я не представляю себе ситуацию, при которой "забыть и забить" устроит всех. Вопрос как долго "награда будет искать "героя"".
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