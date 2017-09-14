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У Росії літак загубив під час аварії майже 9 тонн золота
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:54
freeze написав:
Неплохо бы умысел доказать на то, что хотели сбить именно пассажирский самолет.
Зачем, (и как), если сепары сразу в своих новостях хвастались, что сбили очередной украинский самолет. А потом эту новость удалили. Те сбили по ошибке.
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miroshnich007
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 01:18
repulse1815 написав: rjkz написав:
А что именно? Смотрел на ютубе результаты расследования Беллингкэт - все понятно, каждый шаг аргументирован и доказан. Что еще надо? Даже в самой рп находятся трезвые люди, в том числе военные специалисты, не боящиеся признать очевидность фактов.
Почитайте про Pieter Omtzigt и его знаменитый твит. Версии есть разные , но судя по тому как вяло идут расследования , возможно стороны просто негласно договорились о спуске дела на тормозах. Скорее всего у обоих сторон было рыло в пуху. Возможно это и были сепаратисты, но бук был украинским ( захваченым) , ракета могла быть российской , а вот экипаж мог состоять из перебезчиков из всу ( их было очень много на тот момент) и возможно даже не уволеных. Скорее всего украинская сторона знала о захвате своего бука , но движение самолетов не остановила. Так что не исключено , что стоит этот " украинский" бук где то в ангаре , а свидетели высказались на камеру на тот случай , если кому то захочется договор нарушить. Имхо.
1.Расследование Беллингкэт меня убедило (это не "свидетели на камеру ..." - полюбопытствуйте), что БУК - российский. Мало того, не списанный, состоящий на вооружении как штатная единица. После "использования" был вывезен в место постоянной дислокации. И уже не сильно важно кто нажал кнопку - средство преступления было доставлено с рп через границу Украины НЕЗАКОННО. Это преступление на международном уровне.
2. Кто именно нажал на кнопку - никогда не будет известно и доказано. Скорей всего их уже давно нет на этом свете. Если это и были дезертиры из ВСУ - невозможно доказать, что они не были под принуждением непреодолимой силы (например, угрозы пыток или смерти), если это были кадровые военные рп, то они не могли это совершить без приказа или без принуждения.
3. В любом случае, Беллингкэт привязывает государство рп к акту международного терроризма.
4. Можно сколь угодно долго гадать кто о чем договорился, но в данном конкретном случае, я исключаю вероятность того, что "спустить дело на тормозах" устраивает всех. Погибли граждане Малайзии, Нидерландов, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Германии, Бельгии, Великобритании (один с вторым гражданством ЮАР), Индонезии и Филиппин - я не представляю себе ситуацию, при которой "забыть и забить" устроит всех. Вопрос как долго "награда будет искать "героя"".
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rjkz
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 06:11
rjkz написав:
1.Расследование Беллингкэт меня убедило (это не "свидетели на камеру ..." - полюбопытствуйте), что БУК - российский. Мало того, не списанный, состоящий на вооружении как штатная единица. После "использования" был вывезен в место постоянной дислокации. И уже не сильно важно кто нажал кнопку - средство преступления было доставлено с рп через границу Украины НЕЗАКОННО. Это преступление на международном уровне. 2. Кто именно нажал на кнопку - никогда не будет известно и доказано. Скорей всего их уже давно нет на этом свете. Если это и были дезертиры из ВСУ - невозможно доказать, что они не были под принуждением непреодолимой силы (например, угрозы пыток или смерти), если это были кадровые военные рп, то они не могли это совершить без приказа или без принуждения. 3. В любом случае, Беллингкэт привязывает государство рп к акту международного терроризма. 4. Можно сколь угодно долго гадать кто о чем договорился, но в данном конкретном случае, я исключаю вероятность того, что "спустить дело на тормозах" устраивает всех. Погибли граждане Малайзии, Нидерландов, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Германии, Бельгии, Великобритании (один с вторым гражданством ЮАР), Индонезии и Филиппин - я не представляю себе ситуацию, при которой "забыть и забить" устроит всех. Вопрос как долго "награда будет искать "героя"".
Беллингкэт это те которые очень долго выдавали фото украинского БУКа за российский??? Мы можем долго спорить и приводить различные доводы и доказательства. Лично мне самым подозрительным кажется само расследование и то как быстро со временем забыли смерть сотен людей. А ведь это был огромный козырь у Запада , намного покруче того же Скрипаля , Допингов и химоружия в Сирий. Вы не верите в то , что страны могут принудить к молчанию?? Смешно :)) Посмотрите , что в мире творится , гибнут сотни тысяч людей и все дипломатично молчат. Чисто гипотетически если я прав , неужели вы думаете , что голландцы и австралийцы попрут против американцев???
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repulse1815
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Додано: Пон 19 бер, 2018 16:15
repulse1815 написав: rjkz написав:
1.Расследование Беллингкэт меня убедило (это не "свидетели на камеру ..." - полюбопытствуйте), что БУК - российский. Мало того, не списанный, состоящий на вооружении как штатная единица. После "использования" был вывезен в место постоянной дислокации. И уже не сильно важно кто нажал кнопку - средство преступления было доставлено с рп через границу Украины НЕЗАКОННО. Это преступление на международном уровне. 2. Кто именно нажал на кнопку - никогда не будет известно и доказано. Скорей всего их уже давно нет на этом свете. Если это и были дезертиры из ВСУ - невозможно доказать, что они не были под принуждением непреодолимой силы (например, угрозы пыток или смерти), если это были кадровые венные рп, то они не могли это совершить без приказа или без принуждения. 3. В любом случае, Беллингкэт привязывает государство рп к акту международного терроризма. 4. Можно сколь угодно долго гадать кто о чем договорился, но в данном конкретном случае, я исключаю вероятность того, что "спустить дело на тормозах" устраивает всех. Погибли граждане Малайзии, Нидерландов, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Германии, Бельгии, Великобритании (один с вторым гражданством ЮАР), Индонезии и Филиппин - я не представляю себе ситуацию, при которой "забыть и забить" устроит всех. Вопрос как долго "награда будет искать "героя"".
Беллингкэт это те которые очень долго выдавали фото украинского БУКа за российский???
Это про что?
Мы можем долго спорить и приводить различные доводы и доказательства. Лично мне самым подозрительным кажется само расследование и то как быстро со временем забыли смерть сотен людей.
Это у вас в рашке забыли, потому что не смогли это на Украину повесить. А все остальные помнят.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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