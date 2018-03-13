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Канадський експерт назвав
найнеобхідніші Україні реформи

Канадський експерт назвав найнеобхідніші Україні реформи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:37

Канадський експерт назвав найнеобхідніші Україні реформи

Пропонуємо до обговорення:
Зняття мораторію на продаж землі дозволить суттєво пришвидшити зростання ВВП України. Таку думку в інтерв'ю висловив колишній заступник керівника європейського департаменту МВФ Олег Гаврилишин.

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